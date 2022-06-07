أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فرص عمل جديدة سيتم توفيرها للمصريين وذلك خلال العمل فى مشروع الدلتا الجديدة، الذى سينتهى فى 2024، معلقًا :" الاستثمارات المصرية فى الدلتا يتوفر العديد من فرص العمل".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير المياه، لـ 2.8 مليون فدان بالدلتا الجديدة.

ولفت إلى أن هناك مليون طن قمح هو حجم التخزين فى الصوامع المصرية بالدلتا الجديدة، وأشار إلى أن هناك 600 مليار جنيه تكاليف مشروع الدلتا الجديدة.

وأكد أن الدولة تتحرك و الرئيس يريد توفير المحاصيل لـ المواطنين، وذلك لآن الفترة المقبلة صعبة.

ولفت إلى أنه من الواضح أننا نذهب لـ ازمة اضخم من الموجودة حاليًا، معلقًا :" الأزمة التى يعانى منها العالم لا يعلم أحد متى ستنتهي".