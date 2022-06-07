روسيا تعلن سيطرتها على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن إعلان روسيا سيطرتها على 97% منطقة لوجاستك الأوكرانية.

وفي ظهور غير معتاد، أعلن وزير الدفاع الروسي عن السيطرة على عدد كبير من المدن الأوكرانية، مؤخرا.

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي خلوصي آكار، ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويجو ناقش مع نظيره التركي إجراءات تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية، أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التعاون في سوريا بهدف الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.