عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمد بشاري: ينبغي تحريم المحتوى المغذي للتطرف وفهم دوافعه وتفكيكها

د محمد بشاري
د محمد بشاري

وجه الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الشكر والتهنئة للدكتور شوقي علام وكل المنظمين على تنظيم المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، وكافة المهتمين بموضوعه.

وثمّن بشاري، في كلمته خلال المؤتمر، كافة المبادرات التي تصدَّت للتطرف منها مبادرة دولة الإمارات العربية لمعاقبة المواقع الإلكترونية التي تتناول المحتويات المتطرفة والإرهابية، وكذلك إنشاء جامعة محمد بن زايد التي اهتمت بالمحتوى الدراسي المعتدل.

وأوصي بشاري، بضرورة مناقشة كافة السيناريوهات المحتضنة للتطرف وتحريم المحتوى المغذي للتطرف، وفهم دوافعه التبريرية وتفكيكها، والقدرة على عقد حوار غايته الكبرى الإفهام وتوسيع الدائرة الإدراكية لما يقف وراء ذلك الفكر المتطرف، وتبيان هشاشته وزيف دعاماته.


واختتم كلمته بضرورة انعقاد المؤتمر بصفة سنوية لإفادة المجتمعات المسلمة.

وزير شئون الأسرة بسنغافورة


واختتمت فعاليات الجلسة بكلمة مسجَّلة لوزير/ ماساجوس ذو الكفل، وزير شئون الأسرة والمجتمع والشئون الإسلامية بسنغافورة قال فيها:
إننا اجتمعنا اليوم كممثلين عن دولنا وشعوبنا لنطرح للنقاش ما يشغلنا من قضايا عالمية وتحديات مشتركة، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتطرف لا يهدد أمن بلادنا على المستوى الداخلي فقط؛ لكنهما يقوضان السلام والأمن على مستوى العالم، لذلك أصبح لزامًا علينا أن نطور من برامجنا لمكافحة التطرف.
وأضاف: علينا أن نتبنى خطابًا حاسمًا واستراتيجيات جديدة تتوافق مع عصرنا الحديث، وأن نوسع نطاق المشاركة لنقرر ما الذي يفيدنا منها أو لا يفيد، ونحن في سنغافورة قد أدركنا أن الإرهاب لم يقتصر خطره على تهديد أمن وسلامة الناس، بل سيمتد خطره إذا أخفقنا في المواجهة السريعة الفعالة لمصادره التي ينشأ عنها؛ ومن ثم رأينا ضرورة بناء جسور من الثقة والتعاون مع المجتمع كي تكون أساس تحركنا من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف.

الدكتور محمد بشاري المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة شوقي علام المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف مبادرة دولة الإمارات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الإسلامي بالجزائر: الإسلام ملك قلوب الملايين بالروح الإيمانية وليس بالسيف

توفير الإنترنت.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف مميزات كبيرة للقمر الصناعي الجديد 301.. فيديو

تطوير 9 مناهج دراسية.. طارق شوقي: حققنا طفرة ضخمة في التعليم.. فيديو

كيف يفكر رواد السوشيال؟|عروس كفر الدوار وإلغاء متابعة ياسمين عبدالعزيز أبرز اهتماماتهم

وزير التعليم لطلاب الثانوية وأولياء الأمور: اطمئنوا مستعدون لإنجاح الامتحانات

مجاهد: أصبح هناك نظرة جديدة للتعليم الفني في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

العالم يحسد مصر على المونوريل.. وأمريكا في ورطة | صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

تصل 50 درجة .. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر.. فيديوجراف

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ