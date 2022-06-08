عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. دار الإفتاء تواصل فعاليات مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

مؤتمر مركز سلام الدولي
مؤتمر مركز سلام الدولي لدراسات التطرف

تواصل دار الإفتاء المصرية ، صباح اليوم الأربعاء ، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي يعقد خلال الفترة من 7-9 يونيو، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة".

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثِّلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتين، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرهم.

وضمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، التي انطلقت أمس الثلاثاء، عرضًا لفيلم تسجيلي عن "مركز سلام لدراسات التطرف" فكرته ورسالته والمشروعات التي يعمل عليها، ثم كلمة للدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-، وكلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبًا عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، ثم كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يليها كلمة للمستشار عمر مراون وزير العدل.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور جهانجير خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسفير أحمد سيف الدولة، رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، والدكتور فيصل بن معمر المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- أن هذا المؤتمر هو التجمع الأكبر لنخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتجفيف منابع الإرهاب، وهو مؤتمر يؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعلن المؤتمر عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، من بينها: موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف، إطلاق أكاديمية سلام، إطلاق تطبيق منارات الإلكتروني لمكافحة التطرف، إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف، فضلًا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب.

دار الإفتاء المصرية المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف مركز سلام لدراسات التطرف التطرف الديني رجال الفكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ترشيحاتنا

إحباط محاولة تهريب قطعتين أثريتين بمطار القاهرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر دار الإفتاء لجولة بمسجد الحسين |صور

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

اليوم.. دار الإفتاء تواصل فعاليات مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

تعرف على أكثر سيارة صينى مبيعا فى مصر

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

تخضع لرقابة الآباء.. منصة ديزنى تعلن تفاصيل إطلاقها بالشرق الأوسط.. صور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ