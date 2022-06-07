المصرية للأقمار الصناعية: خلال دقائق سنستقبل أول إشارة من نايل سات 301..فيديو

قال أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إنه بعد 32 دقيقة من إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 سينفصل من الصاروخ، وبعد 38 دقيقة سنستقبل أول إشارة من القمر.

وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن القمر الصناعي 301، سيكون في مدار آخر للعمل على وجود اختبارات وبين القمر 201.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أنه سيتم بعد ذلك تحريك القمر الصناعى 301 للموقع المداري الأصلي.

وأشار إلى أن القمر الصناعي سيبدأ العمل وفي مداره وتحت سيطرة النايل سات في الفترة من 16 إلى 20 يوليو، مؤكدا أن الأمور ستجرى كما هو مخطط لها، وسعادتي ستكون بعد استقبال أول إشارة بعد 38 دقيقة.