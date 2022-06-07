خبراء الاقتصاد يشيدون بالتعاون المصري القطري في ضخ استثمارات جديدة: خطوة جيدة على طريق التنمية.. والحكومة تذلل العقبات أمام المستثمرين

رشاد عبده: الترويج للاستثمار العربي في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية

يمن الحماقي: الاستثمار مع قطر في مصلحة الطرفين.. والبتروكيماويات قطاع واعد

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.



الحكومة تذلل العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الترويج للاستثمار في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية.

وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر اتجهت مؤخرًا إلى الترويج للاستثمار العربي، فقامت بدعوة كل من السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، للقيام بمشروعات استثمارية حسب ما يناسب كل دولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي لتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب.



التعاون المصري القطري فائدة للجانبين

و من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة و مربحة، كما أن القطريين يمتلكون رؤوس أموال تحتاج إلى التوجيه الجيد لتحقيق أكبر ربح ممكن.



وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصلحة الطرفين تتلاقى في ضخ الاستثمارات القطرية بمصر، من حيث استفادة الجانب المصري من رؤوس الأموال القطرية والعملة الاجنبية، و يستفاد الجانب القطري بأرباح المشروعات.

ولفتت الخبير الاقتصادي إلى الآلية التي وضعها رئيس الوزراء لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها، وذلك لتسهيل المناخ الاستثماري.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الاستثمار في مجال البتروكيماويات يسهم بشكل كبير في زيادة المكون المحلي لقطاع الصناعة، حيث يتم استيراد المواد الكيماوية بمبالغ كبيرة لتدخل في عناصر الإنتاج، وبالتالي إذا تم تصنيعها محليا برؤوس أموال قطرية ينتج عنها مكاسب هائلة في القطاع الصناعي.

وأوضحت "الحماقي" أنه من الممكن أن تستغل الدولة نجاحها في الصناعات الغذائية، مثل تجميد الفاكهة، الخضروات، وتصنيع العصائر، و تقوم بعمل استثمارات مشتركة مع الجانب القطري و تلبي احتياجاته من هذه الصناعات.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.



ودعا المستشار محمد عبد الوهاب، الشركات القطرية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل للاطلاع عن قُرب على تطور بيئة الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية، كما تم الاتفاق على قيام هيئة الاستثمار بعقد لقاءات عمل ثنائية بين مجتمع الأعمال المصري والقطري لتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية التعاون بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، مشجعاً الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، مضيفاً أن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات الاستثمارية كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، فضلاً عن الاستثمارات بقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وذلك لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر من خلال الشركات التابعة للجهاز.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تشجيع كافة الاستثمارات القطرية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين، فضلا عن تحقيق عائد مُرتفع للاستثمارات القطرية المستهدف جذبها إلى مصر.



وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.



وبحث عبد الوهاب، مشاركة جهاز قطر للاستثمار في عدد من المشروعات الاستراتيجية، مؤكدا إمكان الحصول على الرخصة الذهبية، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية والتي تشمل كل تراخيص البناء والتشغيل، حيث أبدى الرئيس التنفيذي للجهاز القطري رغبتهم فى الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، وخاصة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمثل أولوية لدى الجهاز خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى دراسة الدخول في شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة محليا وإقليميا وخاصة الشركات الناشئة.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على دراستها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، وتأكيد حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لبدء نشاطها في السوق المصرية.



كما اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، والمكتب التنفيذي لها، وذلك لمناقشة سبل زيادة استثمارات المجموعة في مصر من خلال الشركات التابعة لها، والتي تبلغ ما يقرب من ١,١ مليار دولار، وتمتلك عدة فنادق ومشروعا عقاريا في منطقة التجمع الخامس جار تنفيذ المرحلة الاولى منه.

وأكد عبد الوهاب حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للمجموعة لتنفيذ خططها التوسعية في مصر، والتي تشمل اقامة عدة فنادق في مختلف محافظات مصر، وانشاء مجمع طبي متكامل، وتنفيذ مشروعات صناعية في مجال صناعة الأعلاف.

