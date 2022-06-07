وصلت لـ40.. الجامعات الأهلية..منصة مهدت تطوير التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات أن تحقق نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية وبالأخص باتباع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير التعليم العالي بمصر لتكون الجامعات الأهلية إحدى سبل التطور والتي حققت نجاحا كبيرا في جذب الطلاب وكان لها دور في تقليل أعداد الطلاب راغبي الدراسة خارج مصر لما توفره من برامج وتخصصات جديدة ومتطورة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من (26) جامعة عام 2014 إلى (40) جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها (53.8%)، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من (132) عام 2014 إلى (310) عام 2022 بنسبة زيادة(210%)، وزاد عدد المعاهد الخاصة من (158) عام 2014 إلى (196) عام 2022.



تم إنشاء (4) جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولي، (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، ويجري العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز (12) جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية).

جامعة العلمين الدولية:



قدم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، نبذة حول أداء وأنشطة الجامعة، خلال السنوات الماضية.

وأفاد بأن جامعة العلمين الدولية شهدت زيارة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمنت الزيارة التعرف على الموارد المادية المُتاحة للعملية التعليمية والتجهيزات الخاصة بها والطاقة الاستيعابية، بجانب تفقد المدرجات والفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر والمعامل الفيزيائية والمكاتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى أن نظام التدريس في الجامعة يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة، وذلك لخلق برامج دراسية، وتخصصات جديدة تتوافق مع مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وتستخدم الجامعة نظام الساعات المُعتمدة.

وأوضح أن جامعة العلمين الدولية قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"؛ لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، وكذلك تم بحث سُبل تعزيز التعاون مع وفد المركز الثقافي البريطاني.

وأضاف أن الجامعة وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التي تعُد إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية "ICTE"، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسى مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجال (الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات)، ويحصل الطالب على شهادة مُزدوجة، وتوقيع اتفاقية بين جامعة العلمين و"تمبل" الأمريكية للتبادل الطلابي والبحثي، وعقد ندوة تعريفية بالاتفاقية للطلاب، وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع جامعة "ويست فيرجينيا" الأمريكية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين والتبادل الطلابي ومنح شهادات مزدوجة، وتوقيع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة)؛ لتقديم دبلومات وبرامج وشهادات مهنية في جودة وإدارة الرعاية الصحية.

ولفت إلى انضمام الجامعة لتحالف الجامعات المُستفيدة من المنح الطلابية المُقدمة من هيئة المعونة الأمريكية "USAID" والذي تُنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، وحصلت الجامعة على 4 منح طلابية في برنامج الصحة العامة، كما انضمت جامعة العلمين الدولية لتحالف الجامعات الأهلية الذكية والذي يضم كذلك، جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة)، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسةIBDL الوكيل الحصرى لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال بجمهورية مصر العربية،

وأضاف أن الجامعة نظمت المؤتمر الدولى الأول للتنقل الذكي، لمُناقشة نتائج البحث والتطوير الأخيرة في أنظمة وخدمات التنقل الذكي ومشاكلها وتطبيقاتها المُحتملة، وشاركت الجامعة في معرض Edu Gate للفرص التعليمية بالجامعات فى مصر،؛ لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والأكاديمية المتفردة التي تقدمها جامعة العلمين الدولية.

وأوضح أن الجامعة نظمت العديد من الندوات التوعوية حول ريادة الأعمال، والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل، وندوة ثقافية حول عشق فنون العمارة والسفر، وندوة حول مفهوم ريادة الأعمال وما يُقدمه لمصر ومُستقبلها الاقتصادي والتنموي وفق رؤية مصر 2030، وندوة تعريفية عن مسابقة البرمجة الجامعية الدولية، كما قام الطلاب بتزيين أحد الجدران الداخلية بمبني كلية الدراسات القانونية وكلية الأعمال، كما قامت الجامعة بتنظيم دوري كرة قدم للطلاب وزيارات ميدانية، والعديد من الفعاليات بمشاركة الطلاب.

وفي إطار اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية التطبيقية، حصل فريق بحثي من الجامعة على تمويل من صندوق دعم وتطوير العلوم والتكنولوجيا المصري؛ للقيام بمشروع بحثي يهدف إلى تطوير نُظم مُبتكرة للعلاج المُبكر لمُضاعفات القلب والكُلى، كما تأهل فريق طلاب كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة للمرحلة التالية من مسابقة "حافز الابتكار".



جامعة الملك سلمان الدولية :



قدم الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، ود. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، تقريرًا حول أنشطة وفعاليات الجامعة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المرموقة دوليًا، حيث شهد الوزير توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة (IMC) للعلوم التطبيقية بالنمسا؛ للحصول على شهادات مُزدوجة في مجال السياحة والضيافة، وبروتوكول تعاون مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية (University Of South Carolina)؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الجامعتين.

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملها بفرعيها بمدن (رأس سدر وشرم الشيخ) خلال العام الجامعي 2020/2021، ثم انضم فرع الجامعة بمدينة (الطور) للعمل خلال العام الجامعي 2021/2022، كما أنشئت الجامعة مركز للاستشارات وبناء القدرات في مجالات عمل الجامعة، فضلًا عن حصول الجامعة على تمويل للعديد من المشروعات البحثية من جهات محلية ودولية وفقًا للخطة الإستراتيجية للبحوث بالجامعة.

وأضاف أن الجامعة وقعت عددا من بروتوكولات التعاون مع العديد من المؤسسات، ومنها: شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، وشركة سيمنس الألمانية، ومتحف شرم الشيخ الجديد؛ لدعم التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي لطلاب كليات (السياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة) بفرع الجامعة بشرم الشيخ، ومؤسسة "مصر الخير" لتقديم منح دراسية للطلاب فى مجالات الجامعة المختلفة، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري؛ لدعم المنح الدراسية في المجالات العلمية الإستراتيجية، وكذا توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث الصحراء والمنتدى المصري للتنمية المُستدامة.

ولفت إلى أن الجامعة وقعت اتفاقية رُباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية "ESUN" المُتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، وكُبري الشركات الصناعية؛ بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع موسسة "ماجروهيل التعليمية" العالمية.

وتناول التقرير تنظيم جامعة الملك سلمان الدولية العديد من الفعاليات والمؤتمرات، ومنها: تنظيم معرض فني لبرنامج العمارة الداخلية، ومعرض جرافيك يضم إنتاح طلاب كلية الفنون والتصميم، وتنظيم معرض حول الكيمياء الفراغية وعلاقتها بالصيدلة، كما نظمت كليات الجامعة العديد من المعارض للطلاب، والمُشاركة في يوم الصحة العالمي، وتنظيم يوم لقيادة الدراجات من مقر الجامعة بشرم الشيخ إلى متحف شرم الشيخ.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والفعاليات الرياضية، نظمت الجامعة العديد من الأنشطة ومنها: ركوب الدراجات ومباريات كرة القدم، وبطولة جامعة الملك سلمان الدولية للشطرنج، وتنظيم رحلات إلى معالم القاهرة التاريخية، كما شاركت الجامعة في معرض Edu Gate خلال العامين الأكاديميين (2020- 2021) و(2021- 2022)، وتكريم الطلاب المُتفوقين بالجامعة، والمشاركة في تنظيم رالي السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.