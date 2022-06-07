عدلي القيعي: لدينا كرة قدم تعيش حالة من الفوضى تقتل الإبداع

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن لدينا كرة قدم تعيش حالة من الفوضى التى تقتل الإبداع، وكل اتحاد يأتى يضع شروط جديدة، ولا ينظرون لـ التعاقدات التى يقوم بها كل نادي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تغيير الأنظمة و اللوائح أدت إلى تراجع الكرة المصرية بسبب عدم التخطيط، وأنه يجب أن يتم إعطاء الرياضة حقها، فكل الألعاب بها مشكلات.

ولفت إلى أن ما يحدث هو جفاف إرادة تقدم الكرة المصرية، وأنه لا يوجد رغبة فى التقدم، وأن ما يحدث فى منتخب مصر خير دليل، و الجميع غير راض عما يحدث.

وأشار إلى أن هانى أبو ريدة هو من يحرك الكرة المصرية، وهو من يقوم بتعين الاتحاد، وهو ما يقوم بكل شئ بالرياضة بمصر.

وأوضح أن هانى أبو ريدة هو الوحيد الذى لم يتم ماحكته بقضايا فساد، مثل كل أعضاء الاتحاد الأفريقي.