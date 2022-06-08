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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي عثماسون الرياضي يستضيف أكبر ماراثون لشباب الإسماعيلية للدراجات

مارثون نادي عثماسون
مارثون نادي عثماسون الرياضي

إستضاف نادي عثماسون الرياضي بالإسماعيلية اكبر مارثون وتجمع شبابي للدراجات بالإسماعيلية.

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يأتي الماراثون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة.

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من جانبه، صرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس مجلس ادارة نادي عثماسون انه تم تسخير  النادي في خدمة شباب مصر، مشيرا إلي أهمية الفاعليات الرياضية والتي عادة ما تؤتي ثمارها علي الروح المعنوية والصحة البدنية للشباب المصري وتكون حافز له للعمل البناء في خدمة أهله ووطنه.

 أضاف سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، انه دائما ما يتم تنظيم هذة الفاعليات وتكون بمثابة عيد وملتقي لشباب الإسماعيلية وأن تنظيمها يأتي ضمن مبادرة الرئيس وخطة الوزارة في تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة.

وفي هذا السياق، صرح  احمد العايدي امين عام حزب الشعب الجمهورى بالإسماعيلية أن تنظيم الحزب ومشاركة شبابه القوى في هذا الماراثون، يأتي ضمن خطة الحزب المركزية و المستمده من مبادرة السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلي إقامة الماراثون بتعاون مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية مع نادى عثماسون الرياضي وحزب الشعب الجمهورى ومديري أمن الإسماعيلية وهيئة الدفاع المدني والاسعاف والمرور.

 

 

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