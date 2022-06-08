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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بأنشطة متنوعة بقرى أسوان

فعاليات المسارح المتنقلة
فعاليات المسارح المتنقلة بثقافة أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 6 معلومات جهود الهئية العامة لقصور الثقافة بتنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة داخل نطاق محافظة أسوان.

 1- تستهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد من الفعاليات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإضفاء الأجواء الترفيهية على أهالي هذه القرى. 

2- يتم تنظيم الفعاليات بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

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3- تتضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية ما يعرف بالمسرح المتنقل وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

4- يتم تنظيم الفعاليات حالياً بمدينة أسوان الجديدة وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام. 

5- تضمنت الغعاليات عقد محاضرة "الكشف المبكر للمقبلين على الزواج" ألقتها الدكتورة سلمى محمد ، والتي أشارت إلى أن هناك ضرورة لإجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الحلول أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيّا، وذلك بهدف نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

5- تنظيم أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أصولى الدالى بقصيدة "الحلم، انتى لسه بتسألى"، و"سنتين، سلفنى روحك يا إبراهيم، لساكى ياعبلة" للشاعر جمال عدوى، إلى جانب ورشة حرف بيئية وعمل حافظة مصحف من الكرتون للمدربة فاطمة علوانى بإستخدام الكرتون والخيش، وورشة فنية "رسم حر" للمدربة شيماء على طه، بجانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة، ومعرض منتجات الورش الفنية والحرف البيئية لما تم تنفيذه من ورش بالمسرح المتنقل. 

6- كما تضمنت عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان هانى فهمى قدم فقرات "بكار، بو، نمور، المهرج"، وفي الختام أقيم عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات منها "ياجمالو، نظرة يارسول، إيه العمل يا أحمد، قمر، المسك فاح".

هذا وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى لرعاية أبناءه فى مختلف أنحاء الجمهورية ويجسد اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس بدوره ملحمة العطاء التى تعيشها مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة، من واقع أفضل وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للخدمات المختلفة.

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