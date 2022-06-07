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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان تنظم ورشة عمل حول أداب التعامل مع الأشياء

جانب من ورشة عمل
جانب من ورشة عمل بتعليم أسوان

نظمت إدارة التخطيط الإستراتيجى والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بأسوان بقيادة الدكتورة صفاء حامد مدير الإدارة صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "آداب التعامل مع الأشياء" استهدفت ٤٠ طالبا وطالبة من طلاب المدارس الخاصة "من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى" وعدد من أولياء أمورهم ، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية التى تنفذها المديرية هذا العام.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بضرورة الاهتمام بالأنشطة الصيفية بمختلف أنوعها لما لها من أثر طيب فى تكوين شخصية الطالب ، وتحت إشراف غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية.

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وشهد الورشة سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، ومدير المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وساهم فى تنفيذ الورشة وإعداد المادة العلمية لها فريق عمل إدارة التخطيط والمشروعات والذي ضم الدكتور أحمد حسنى وأسامة عبد الودود.

وشملت الورشة " فيديوهات تعليمية وعروض تقديمية ومسابقات ثقافية " دارت حول كيفية التعامل مع الأشياء مثل " أدواتنا المكتبية ، صندوق الادخار بالمنزل ، والأدوات الشخصية وإشارات المرور والكتب الدراسية القديمة ، وكذلك التعامل فى الأشياء الكائنة بالمنزل أو المدرسة أو الشارع أو النادى...إلخ، وكيفية المحافظة على أدواتى الشخصية وأدوات الآخرين.

وإختتمت الورشة أعمالها بتنظيم مسابقة ثقافية للطلاب تم خلالها توزيع هدايا عينية على الطلاب الفائزين مقدمة من إدارة التخطيط والمشروعات.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قد قامت برفع جميع التعديات على حرم الطريق العام ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات ، وأى تشوهات بطول وجانبى الطريقين وذلك مع بدء أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 154 مليون جنيه وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه أوضح سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أنه بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية فقد قام العاملين والفنيين بقطاع حى شرق مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة بتنفيذ حملة إزالة الإشغالات حيث نجحت الجهود فى إزالة 10 تندات و 14 حالة عبارة عن بروز فى أرضيات المحلات ، فضلاً عن رفع كمية من الأخشاب والحديد والأقشمة التى تستخدم فى عمل التندات.

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