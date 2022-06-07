لتسويق المنتجات.. مهرجان للمانجو بأسوان لعرض 45 صنفا منها

تعد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى تمتلك في كل يوم مهرجانات ومشروعات إنتاجية وخدمية وتنموية متعددة.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " الضوء علي أحد هذه المهرجانات الإنتاجية المتمثلة في مهرجان أسوان الثاني للمانجو 2022 والذى تبدأ فعالياته في الفترة من ٢٦ يونيو الجارى إلى 1 يوليو القادم حيث يتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، وتسعى محافظة أسوان من خلاله لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.

وللتعرف على هذا المهرجان قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان فى " تصريحات خاصة " المهرجان يهدف لتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية، ويأتى في مقدمتها مساعدة مزارعي المانجو على تسويق منتجاتهم، ولاسيما أن موسم هذه الفاكهة في مصر يبدأ مبكرا في أسوان بسبب طقسها الحار.

وأوضحت نائب محافظ أسوان بأن المهرجان سيشهد عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين ، وتحقيقاً للشفافية والعدالة فقد كلف المحافظ إدارة الإستثمار بفتح باب التسجيل وتلقي طلبات كافة المزارعين والتجار للمانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة للمشاركة وحجز الأجنحة في المعرض الذى سيخصص لعرض منتجاتهم من المانجو بأنواعها وأصنافها المختلفة وخاصة أن المهرجان الأول حقق نجاحاً كبيراً في التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتي بلغت ٤٥ صنفا معظمها يسبق حصادها في أي محافظة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت أبوزيد عن أن الهدف الاقتصادي من المهرجان هو تبني مشروع قومي لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 700 ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وأكدت على أهمية ربط هذا الهدف الإستراتيجي بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين ، فضلاً عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.

وأكدت أن هناك مستثمرين بدأوا في التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، مشيرة الى أن أسوان تنتج 56 نوعا مختلفا من هذه الفاكهة، وتنتج أسوان أكثر من 100 ألف طن من المانجو سنويا، يتم تصدير جزء منها ويباع الباقي في السوق المحلية.

فى حين قال حسن أمين المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان وأحد المنظمين الرئيسيين للمهرجان بأن المحافظة تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات بفضل المهرجان، حيث كان هناك طلب لإحدى الشركات الاستثمارية لتوريد 2000 طن من المانجو لها خلال المهرجان العام الماضى، نقوم بتسويق منتج استراتيجي، ونسعى إلى رفع قيمته المضافة وعمل ربط بين المنتجين والمزارعين والتجار.