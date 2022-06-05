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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة في الجسم نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل بإدفو شمال أسوان مساء اليوم الأحد.  

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقرية العدوة بمركز إدفو شمال اسوان مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.  

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وكانت قد إنتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

وكان قد إستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم فعاليات جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف والثقافة. 

حيث أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهذه الجهود الهادفة والبناءة والتى تستهدف تحقيق أهداف ومحاور هذا المشروع الحيوى المتمثلة فى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكنيها فى كافة المجالات الحياتية ولاسيما المرأة المعيلة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة  بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لتوسيع دائرة الإستفادة من هذا المشروع القومى الحيوى ليصل إلى كل القرى والنجوع ، بجانب التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية الممجانية حيث تم تنفيذ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بعنوان " جلسات الدوار " داخل قرى النجاجرة بكوم أمبو ، والأمال والسيالة وقرشة بنصر النوبة ، والحمام بإدفو حيث إستهدفت نحو 4 ألاف سيدة وفتاة ورجل وطفل.

وتضمنت تقديم عروض فنية وثقافية تناولت عرض الرسائل الأساسية للمشروع بأسلوب مبسط وترفيهى بواسطة العرائس المتحركة والأراجوز لتشكل بذلك حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، بجانب عرض فقرات غنائية وشعرية وورش لرسم وتلوين والرسم على الوشوش للأطفال ، لافته بأنه تم أيضاً عقد إجتماعات ولقاءات توعوية داخل قرى الرمادى قبلى وبحرى والرديسية والبحيرة والطوناب والحجز بحرى والشراونة بإدفو ، بجانب عدد من قرى كوم أمبو وذلك وسط حضور القيادات التنفيذية حيث دار النقاش حول موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية .

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