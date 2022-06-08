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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن القناوي: مسلسل الكبير أوي تأريخ للهجة الصعيدية الأصلية | فيديو

الفنان حسن القناوي
الفنان حسن القناوي ، مصحح اللهجة الصعيدية

قال الفنان حسن القناوي ، مصحح اللهجة الصعيدية في الدراما المصرية ، إن بدايته في تصحيح اللهجة كانت من 20 عاما على يد المستشار المرحوم محمد صفاء عامر ، موضحا أن بدايته كانت في مسلسل " حق مشروع " .

وأضاف الفنان حسن القناوي ، خلال مكالمة عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه من ضمن المسلسلات التي شارك فيها هي " أفراح إبليس " و " سلسال الدم " و " الكبير أوي" ، متابعا : " مسلسل الكبير أوي أبني وشغال فيه من زمان أوي " .

وتابع " القناوي " ، أن مخرج مسلسل " الكبير أوي " أتاح له فرصة الهزار الصعيدي بالطريقة القديمة ، وطالبوا مني أني أتكلم باللهجة جدي القديمة .

وأردف ، أن مسلسل " الكبير أوي" بمثابة تأريخ للهجة ، متابعا : " الناس لما سمعوها في البلد كأنهم بيسمعوا جدهم " .

واسترسل ، أن مسلسل " الكبير أوي " كانت اللهجة الصعيدية فيه عنصر من عناصر النجاح. 
 

حسن القناوي برنامج من مصر مسلسل الكبير أوي توك شو حسن القناوي مصحح اللهجة الصعيدية

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