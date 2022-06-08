ينتهي في 2024.. القابضة للسياحة والفنادق تكشف تفاصيل مشروع فورسيزون الأقصر |فيديو

قال المهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مشروع فورسيزون الأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى تسهم فيها القابضة للسياحة والفنادق بحصة عينية من خلال تقديم الأرض.

وتوقع خلال مداخلة "عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" أن تحصل شركة إيجوث على نسبة 7% من إجمالي إيرادات مشروع فورسيزون الأقصر بالكامل سنويًا على أن تزيد سنويًا وبين أن مشروع فورسيزون الأقصر بدأ بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم وضع الأساسات بالكامل بمجهود كبير بين الشركتين، موضحًا أن البرنامج الزمني للانتهاء من مشروع الفورسيزون بالأقصر عام 2024.. وانه يأتي في إطار مشروع فورسيزون الأقصر يقع أمام وادي الملوك.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وعن خطة الشركة لتطوير عدد من الفنادق القديمة التاريخية وإنشاء شركة منبثقة عن إيجوث القابضة تضم مجموعة من الفنادق التاريخية.

قال والي: "سيتم إنشاء شركة منبثقة عن شركة إيجوث لأن الأخيرة لديها مجموعة من الفنادق القديمة والتاريخية حيث سيتم عمل الشركة ونقل تبعية الفنادق للشركة وسيتم طرح 30% من المحفظة لمستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين بغرض تمويل احتياجات مصر من التمويل الأجنبي.