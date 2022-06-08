عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينتهي في 2024.. القابضة للسياحة والفنادق تكشف تفاصيل مشروع فورسيزون الأقصر |فيديو

مدينة الأقصر
مدينة الأقصر

قال المهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مشروع فورسيزون الأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى تسهم فيها القابضة للسياحة والفنادق بحصة عينية من خلال تقديم الأرض.

وتوقع خلال مداخلة "عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" أن تحصل شركة إيجوث على نسبة 7% من إجمالي إيرادات مشروع فورسيزون الأقصر بالكامل سنويًا على أن تزيد سنويًا وبين أن مشروع فورسيزون الأقصر بدأ بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم وضع الأساسات بالكامل بمجهود كبير بين الشركتين، موضحًا أن البرنامج الزمني للانتهاء من مشروع الفورسيزون بالأقصر عام 2024.. وانه يأتي في إطار مشروع فورسيزون الأقصر يقع أمام وادي الملوك.

 ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وعن خطة الشركة لتطوير عدد من الفنادق القديمة التاريخية وإنشاء شركة منبثقة عن إيجوث القابضة تضم  مجموعة من الفنادق التاريخية.

 قال والي: "سيتم إنشاء شركة منبثقة عن شركة إيجوث لأن الأخيرة لديها مجموعة من الفنادق القديمة والتاريخية حيث سيتم عمل الشركة ونقل تبعية الفنادق للشركة وسيتم طرح 30% من المحفظة لمستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين بغرض تمويل احتياجات مصر من التمويل الأجنبي. 

عادل والي مشروع فورسيزون الأقصر الأقصر قطاع الاعمال توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ترشيحاتنا

إحباط محاولة تهريب قطعتين أثريتين بمطار القاهرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر دار الإفتاء لجولة بمسجد الحسين |صور

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

اليوم.. دار الإفتاء تواصل فعاليات مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

تعرف على أكثر سيارة صينى مبيعا فى مصر

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

تخضع لرقابة الآباء.. منصة ديزنى تعلن تفاصيل إطلاقها بالشرق الأوسط.. صور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ