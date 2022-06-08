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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح سيد درويش بالإسكندرية ينظم حفلاً ضمن فعاليات الثقافة بـ عشرينيات القرن الماضي

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء أمس الثلاثاء حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
أقيم الحفل في إطار احتفال وزارة الثقافة بعشرينيات القرن الماضي، وتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كبار الملحنين والمطربين في مصر والوطن العربي التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري بكافة طبقاته، ومنهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب ، بديع خيري، أمين صدقي، وأحمد شوقي.
بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى فانتازي نهاوند أداء الفرقة الموسيقية، خايف أقول اللي في قلبي أداء الفنان خالد حماد، موشح وجهك مشرق أداء الفنان مجدي حرب، الحلوة دي، زوروني كل سنة مرة أداء الفنانة آلاء أيوب، عشقت روحك أداء الفنان وائل أبو الفتوح، وأنا هويت أداء الفنانة شروق شريف.
وبالفاصل الثاني قدم الفنان محمد حسن سالمة يا سلامة، ياعشاق النبي أداء الكورال، والله تستاهل ياقلبي أداء الفنان محمد رئيس، حسدوني، يا جارة الوادي أداء الفنان أيمن مصطفى، يا ورد على فل وياسمين، حرج عليا بابا أداء الفنانة شمس إبراهيم، ياما أنت واحشنى أداء الكورال. 
تجدر الاشارة إلى أن عشرينيات القرن الماضي شهدت نهضة في الأشكال الإبداعية المصرية إلى جانب تطوير ألوان فنية بشكل حديث آنذاك، كما ظهر الكثير من الفنانين الذين نجحوا في جذب الجمهور بسبب التجديد في أسلوب التلحين والغناء محققين أصداء واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي.

دار الأوبرا وزارة الثقافة محمد عبد الوهاب اوبرا الاسكندرية دار الاوبرا المصرية مسرح سيد درويش

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