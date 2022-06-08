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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشارك جمهوره أهم عاداته قبل النوم: رحلة القراءة والمعرفة

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني، معلومة عن أهم عاداته لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل فتره هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عني ، انا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قرايه و معرفة جميلة جداً ، يمكن اول مره أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا ، بس حسيت فجأه ان واجب عليا انقلكم اي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا”.

وتابع: "اتمنى من كل متابعيني الإهتمام و البحث والحفاظ على كل ڤيدوهات ناس صعب تتكرر تاني اتمني من كل قلبي متابعتهم و لما نحتاج ردود على أسئلة جوانا ندخل و نعرف قالوا ايه فيها الشيخ محمد متولي الشعراوي، العالِم مصطفى محمود، الدكتور إبراهيم الفقي، الداعيه مصطفى حسني، الأستاذ أحمد الشقيري، دكتور محمد نوح، الشيخ عمر عبد الكافي،الدكتور محمد النابلسي و غيرهم".

وقال: “و مازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياه و اسرارها و كيفية التعامل معها في حلوها و مرها بشكل ايجابي جميل و بسيط ، شوفوا الڤيديو دا عشان عملي ذهول مش طبيعي لو الڤيديو طويل شوفوه من النص هتذهلوا و مش هتقولوا غير سبحان الله 🤲🏻و ان شاء الله اي ڤيديو هحس انه فادني هقولكو عليه ❤️”.
 

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