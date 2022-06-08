عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع الإشغالات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بطنطا وكفرالزيات في جولة تفقدية مفاجئة

محافظ الغربية ـ أرشيفية
محافظ الغربية ـ أرشيفية

قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء أمس الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مركزي كفر الزيات وطنطا، حيث تابع أعمال رصف شارع الزربيني ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدن، كما تفقد أعمال رفع المخلفات والإشغالات.


وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمركز طنطا، حيث تفقد قرى منشأة الأوقاف، وسبرباي، كما تفقد الطريق الزراعي نطاق قرى نفيا، دفرة ميت حبيش، وشوبر.
وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطريق الزراعى ادارة المرور رئيس حي ثان طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

مسرح سيد درويش بالإسكندرية ينظم حفلاً ضمن فعاليات الثقافة بـ عشرينيات القرن الماضي

إحباط محاولة تهريب قطعتين أثريتين بمطار القاهرة

القوصي: نسعى لأن تكون مصر فاعلة وبقوة في مجال تكنولوجيا الفضاء

المشاركون بالمؤتمر الطبي الإفريقي:مبادرة الرئيس بتقديم 30 مليون جرعة لكورونا تعكس روح الأخوة

رئيس مجلس الأعمال الكندي العربي يشيد بالعلاقات التجارية مع مصر

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

الاتحاد الأوروبي: دخول عمان في مفاوضات إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنجن قريبا

سفير مصر بنواكشوط: تعزيز التعاون مع موريتانيا في مجال البنية التحتية

ترشيحاتنا

مصر والإكوادور تبحثان إقامة شراكة واسعة بين المصدرين والمستوردين

يرتفع بعد انكسار والطلب محدود.. أسعار الذهب في مصر اليوم

فضل شهر ذي القعدة .. 4 أمور لا تغفلها قبل مرور الوقت

إفرو: النهاية قربت .. هل حقا سرطان القلب ليس له علاج؟

أحمد الكاس: أؤيد المدرب الوطني.. والظروف تعاند إيهاب جلال |فيديو

جامعة الجلالة: لدينا 27 برنامجاً دراسياً.. واستقبلنا وفودًا من الجامعات النيجيرية والسودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ