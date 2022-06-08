محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بطنطا وكفرالزيات في جولة تفقدية مفاجئة

لرفع الإشغالات

قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء أمس الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مركزي كفر الزيات وطنطا، حيث تابع أعمال رصف شارع الزربيني ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدن، كما تفقد أعمال رفع المخلفات والإشغالات.



وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمركز طنطا، حيث تفقد قرى منشأة الأوقاف، وسبرباي، كما تفقد الطريق الزراعي نطاق قرى نفيا، دفرة ميت حبيش، وشوبر.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.