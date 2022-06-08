عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتاب الجلادين.. زيلينسكي يعلن إطلاق نظام لجمع أدلة جرائم الحرب الروسية

زيلينسكي يعلن إطلاق
زيلينسكي يعلن إطلاق نظام لجمع أدلة جرائم الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستطلق نظامًا لجمع الأدلة على جرائم حرب تقول إنها ارتكبت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو "سيجري الأسبوع المقبل إطلاق منشور خاص تحت اسم كتاب الجلادين، وهو نظام معلوماتي لتأكيد البيانات عن مجرمي الحرب من الجيش الروسي".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن ذلك سيكون بمثابة عنصر رئيسي، في إطار تعهده منذ فترة طويلة بمحاسبة الجنود الروس الذين ارتكبوا ما وصفتها السلطات الأوكرانية بأنها جرائم قتل واغتصاب ونهب.

وتابع زيلينسكي "هذه حقائق ملموسة عن أفراد مذنبين بارتكابهم جرائم قاسية في حق الأوكرانيين"، مشيرا في حديثه إلى ضاحية بوتشا، التي وجد فيها المحققون ما يقولون إنه دليل على عمليات إعدام جماعي.

ويقول ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم وثقوا أكثر من 12 ألف جريمة حرب مزعومة تشمل أكثر من 600 مشتبه به، منذ بدأت موسكو هجومها في 24 فبراير.

في المقابل، تقول روسيا إنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال زيلينسكي إن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة”، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الجمود في الصراع مع روسيا "ليس خيارا" لكييف، داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

زيلينسكي أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا حرب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تسعى لشراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل

زيلينسكي: أوكرانيا ستقاتل الجيش الروسي لاستعادة كل أراضيها

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بإصدار التعريفة الجمركية

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التموين: حققنا مخزونًا استراتيجيًا من القمح يساهم في تأمين الأمن الغذائي

طقس اليوم | مصر على موعد مع موجة حارة.. اعرف توقيت انحسارها

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

كيا تطلق عرض الربيع على سياراتها بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت ادعاءه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ