كتاب الجلادين.. زيلينسكي يعلن إطلاق نظام لجمع أدلة جرائم الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستطلق نظامًا لجمع الأدلة على جرائم حرب تقول إنها ارتكبت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو "سيجري الأسبوع المقبل إطلاق منشور خاص تحت اسم كتاب الجلادين، وهو نظام معلوماتي لتأكيد البيانات عن مجرمي الحرب من الجيش الروسي".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن ذلك سيكون بمثابة عنصر رئيسي، في إطار تعهده منذ فترة طويلة بمحاسبة الجنود الروس الذين ارتكبوا ما وصفتها السلطات الأوكرانية بأنها جرائم قتل واغتصاب ونهب.

وتابع زيلينسكي "هذه حقائق ملموسة عن أفراد مذنبين بارتكابهم جرائم قاسية في حق الأوكرانيين"، مشيرا في حديثه إلى ضاحية بوتشا، التي وجد فيها المحققون ما يقولون إنه دليل على عمليات إعدام جماعي.

ويقول ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم وثقوا أكثر من 12 ألف جريمة حرب مزعومة تشمل أكثر من 600 مشتبه به، منذ بدأت موسكو هجومها في 24 فبراير.

في المقابل، تقول روسيا إنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال زيلينسكي إن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة”، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الجمود في الصراع مع روسيا "ليس خيارا" لكييف، داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.