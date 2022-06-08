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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. محمود العسيلي في أحدث ظهور رفقة زوجته

صدى البلد

 شارك الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة له رفقة زوجته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معا بأجواء رومانسية من عطلته الصيفية، ولاقت الصور تفاعلا من جمهوره.

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العسيلي يشارك متابعيه صور جديدة من آخر حفل له

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شاهد.. أحدث ظهور لإدوارد بصحبة محمود العسيلي

أحدث أعمال محمود العسيلي 

في شهر مارس الماضي، طرح محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية وهى بعنوان "مسيكب"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، أغنية "مسيكب" من كلمات فلبينو وألحان محمود العسيلى وتوزيع موسيقى رامى سمير.

 

أحدث أغاني محمود العسيلي

طرح محمود العسيلي، مؤخرا أغنية "في مكان ما"، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع موسيقى رامي سمير.. والأغنية تحكى عن معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة، بالحزن، والقسوة، والوحدة، وهو أمر ليس سهلا، ولا يستطيع تجاوزه.

كما طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

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