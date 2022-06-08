في ذكرى رحيل محمد أبوالحسن.. ترك 100 عمل وسك على بناتك أشهرها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد أبو الحسن الذى قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية والتى تركت جميعها أثر فى الجمهور .

ولد محمد أبو الحسن فى ١٩ يوليو لعام 1937 والتحق بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، وفي ذلك الوقت كان الفنان الراحل جورج سيدهم من بين زملائه، وفي عام 1960 تخرج وأنهي المرحلة الجامعية، ومن ثم عمل كمهندس زراعي في مديرية التحرير.



وعندما إفتتُح ماسبيرو، وعمل آنذاك كممثل ومخرج لبرامج الأطفال التي تذاع خلال تلك الفترة وقدمته الفنانة نجوي سالم لأول مرة للجمهور في عام 1971 من خلال مسرحية “حاجة تلخبط”.

بعد ذلك رشحه الفنان الراحل جورج سيدهم وأسند إليه دور “عصمت البلابيشي”، في مسرحية المتزوجون مع الفنان سمير غانم، وجسد الدور لفترة وقدم بها أكثر من عرض، ولكن إعتذر في النهاية وحل مكانه الفنان محمد التاجي، ولسوء حظ أبو الحسن تم تسجيل المسرحية بعدما رحل وعُرضت علي التلفاز وهو لم يكن من بين طاقم العمل.

وقدم العديد من المسرحيات منها ما عُرض علي شاشة التليفزيون الصغيرة ومنها ما لم يُعرض، وقد تم إذاعة حوالي 25 مسرحية منهم فقط وذلك علي حسب روايته، ومنهم “أزمة حمزة، حاول تفهم يا ذكي، خمس نجوم، أسعد سعيد في العالم، رصاصة في الكلب اللولو”.

من أشهر الأعمال التي نال من خلالها علي الشهرة الواسعة هي مسرحية “سك علي بناتك” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم فيها شخصية “حنفي” زوج فوزية، ويذكر أن الفنان أسامة عباس هو من قام بذلك الدور أولًا وحل مكانه فيما بعد الفنان محمد أبو الحسن، وتم تسجيلها كما تذاع الآن بطاقم عملها، ولكن كره أبو الحسن تلك المسرحية؛ بسبب إعادة إذاعتها فظن الجمهور أنه ليس له أعمال أخري غيرها، في حين تجاهل بقية أعماله الأكثر كوميدية وفكاهة للمشاهد.

أُصيب بأول أزمة صحية في عام 1996، بعدما تعرض إلي بعض الآلام في قلبه وأجري عملية وتم تغير 7 شرايين، وتكفلت تلك العملية الفنانة سهير رمزى.

وخلال الفترة الأخيرة من حياته ظل طريح الفراش وكان يعاني من عدة أمراض بالقلب، حتى توفي يوم 8 يونيو عام 2014 نتيجة اﻹصابة بأزمة قلبية، تاركا ميراثا قدره ما يقرب من 100 عمل فني، بجانب أربعة أبناء "ولدان وبنتان"، وثمانية أحفاد.