فى عيد ميلاد هالة فاخر.. والدها فنان مشهور وهذه قصة ارتداء الحجاب والباروكة

تحتفل اليوم الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها حيث تعد إحدى النجمات اللاتي لهن تاريخ كبير من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

بداية هالة فاخر

ولدت في مدينة الإسكندرية، ووالدها هو الفنان القدير فاخر فاخر ، وقد بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة).

أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).

زيجات هالة فاخر

تزوجت هالة فاخر مرتين الأولى من أيمن صدقي وانتهت العلاقة بالانفصال كما تزوجت المرة الثانية من معتز الله محمد وانفصلت عنه في 2009 ولديها ثلاثة أبناء هم حسين وهبة الله ومنة الله من زواجها الأول.

توفي والد هالة فاخر " فاخر فاخر" وهي في السادسة عشر من عمرها وذلك في عام 1962 وبدأت هالة فاخر تعمل في التمثيل منذ هذا التوقيت وأصبحت تهتم بالفن بشكل احترافي وبالفعل قدمت أعمال فنية طيلة 60 عاما.

حجاب هالة فاخر

هالة فاخر قد ارتدت الحجاب في عام 2010 وكانت تقدم أعمالها الفنية وهي ترتدي باروكة، ثم قامت بخلعه لفترة وعادت ارتدته مرة أخرى وتقول إنها حرية شخصية.

وفى حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدى ، بعد ارتدائها الحجاب مباشراَ ، كشفت انها ترفض ان ترتدى باروكة فى أعمالها الفنية ، إلا أنها غيرت من رأيها بعد ذلك وارتدت لأول مرة الباروكة ضمن أحداث مسلسل “ موجة حارة ” .