بعد إثارة الشوربجي للجدل.. بطل السومو إبراهيم عبداللطيف يرفض عروض 6 دول للتجنيس

أثار لاعب الإسكواش، محمد الشوربجي حالة كبيرة من الجدل والدهشة على مدار الساعات الماضية عندما فاجأ الجميع بتحويل مساره للعب تحت العلم الإنجليزي بدلا من المصري بعد أيام من ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش، التي ودع منافساتها من الدور نصف النهائي، في واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الإسكواش المصري حيث يلعب المصنف الثالث عالميا، أمام نظيره الإنجليزي جيمس ويلستروب، مساء اليوم في إطار دور الـ16 لبطولة موريشيوس.

وأوضح محمد الشوربجي أن السبب وراء قراره عدم وجود دعم معنوي له خلال السنوات الماضية، في حين أصدر الاتحاد المصري للإسكواش بيانا رسميا أكد خلاله أن محمد الشوربجي رفض اللعب باسم مصر منذ أكثر من 5 سنوات، تمهيدا لهذه الخطوة، وأن اتحاد اللعبة لم يقصر في دعم محمد الشوربجي، بما يتناسب مع ميزانية الاتحاد والدعم الذي يحصل عليه من وزارة الشباب والرياضة.

وفي السياق الذي قبل فيه محمد الشوربجي التجنيس واللعب باسم إنجلترا في المحافل الدولية رفض بطل السومو العالمي، إبراهيم عبد اللطيف إغراء أكثر من 6 دول له ماديا للتنازل عن الجنسية المصرية مقابل اللعب باسمها، أبرزها: اليابان والمغرب وإسرائيل، لكنه رفض ذلك بشدة بدعم من عائلته الشرقاوية، مؤكداً في حوار سابق له مع موقع «صدى البلد»: «اتربيت على إن علم بلدي أهم من أي شيء، والعز والفخر كله لما أسمع النشد الوطني وأختتم به بطولة، واسم مصر مرفوع عاليًا بين أكثر من 50 دولة، فبقيت بحارب على كد، فإزاي ممكن اتنازل عن جنسيتي وأحارب على رفع راية تانية».

وأوضح إبراهيم عبد اللطيف أنه من أكثر المواقف التي لا ينساها زيارة السفير الياباني لي في بيت العائلة بالزقازيق لنقله محبة وتقدير الشعب اليابانى لي، والذي عرض خلال الزيارة الاحتراف علي لكنه رفض،مشراً إلى أنوه حصل على عدد من التكريمات من معظم الرؤساء المصريين، وأبرزهم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإضافة إلى ذلك كرمت من عدد من زعماء العالم كرئيس الدول الياباني ورئيس دولة المجر.

وحصد البطل إبراهيم عبد اللطيف حصل في عام 2014 ، 3 ميداليات عالم فردي و3 فرق من خلال المشاركة في بطولة العالم الموجودة في تيوان، وفي عام 2015 شارك في بطولة العالم في المجر، وحصد خلالها أول بطولة عالم و3 عالم رجال وزن ثقيل، و3 عالم وزن مفتوح، ثم رشح من قبل الكابتن أحمد خليفة، المدير الفني للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة العالم في عام 202، وبها حصل على المركز الثاني عالميا.

وفي بداية شهر يونيو 2022م، كشف بطل السومو المصري، إبراهيم عبد اللطيف تفاصيل خاصة عن استعداديه وزملائه كممثلين للمنتخب القومي لرياضة السومو في دورة الألعاب الغير أولومبية (world games) 2022م.

وقال «إبراهيم عبد اللطيف» إن البطولة العالمية للسومو ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو القادم، حيث ستنافس فيها مصر على الجوائز ضمن أقوي 57 دولة على مستوي العالم.

وأضاف بطل السومو العالمي لموقع «صدى البلد» أنهم يستعدون للبطولة العالمية والتي تقام كل 3 سنوات فقط بكل ما أوتوا من قوة لرفع اسم مصر عالياً، فيقومون هذه الفترة بتدريبات مكثفة تحت ضغط كبير في معسكرات داخل وخارج مصر، وذلك بدعم كبير من رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والأيكيدو، مرزوق علي.

وأشار إبراهيم عبد اللطيف إلى أنه سيشارك في البطولة العالمية للسومو كقائد للفريق بجانب كل من: البطل فتحي محمد الشهير بـ «أبو الركب»، و البطل عبد الرحمن عثمان، والبطل عبد الرحمن الصيفي، والبطل فتحي حسام عمر، والبطل محمد عوض، والبطل محمد المهدي الشهير بـ «كنوشة».