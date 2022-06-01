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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

المنتخب القومي للسومو يستعد لدورة الألعاب غير الأولومبية بأمريكا.. صور

بطل السومو المصري،
بطل السومو المصري، إبراهيم عبد اللطيف

كشف بطل السومو المصري، إبراهيم عبد اللطيف تفاصيل خاصة عن استعداديه وزملائه كممثلين للمنتخب القومي لرياضة السومو في دورة الألعاب الغير أولومبية (world games) 2022م. 

 

وقال «إبراهيم عبد اللطيف» إن البطولة العالمية للسومو ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو القادم، حيث ستنافس فيها مصر على الجوائز ضمن أقوي 57 دولة على مستوي العالم. 

وأضاف بطل السومو العالمي لموقع «صدى البلد» أنهم يستعدون للبطولة العالمية والتي تقام كل 3 سنوات فقط بكل ما أوتوا من قوة لرفع اسم مصر عالياً، فيقومون هذه الفترة بتدريبات مكثفة تحت ضغط كبير في معسكرات داخل وخارج مصر، وذلك بدعم كبير من رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والأيكيدو، مرزوق علي. 

وأشار إلى أنه سيشارك في البطولة العالمية للسومو كقائد للفريق بجانب كل من: البطل فتحي محمد الشهير بـ «أبو الركب»، و البطل عبد الرحمن عثمان، والبطل عبد الرحمن الصيفي، والبطل فتحي حسام عمر، والبطل محمد عوض، والبطل محمد المهدي الشهير بـ «كنوشة». 

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جدير بالذكر أن البطل إبراهيم عبد اللطيف حصل في عام  2014  حصلت على 3 ميداليات عالم فردي و3 فرق من خلال المشاركة في بطولة العالم الموجودة في تيوان، وفي عام 2015 شارك في بطولة العالم في المجر، وحصد خلالها أول بطولة عالم و3 عالم رجال وزن ثقيل، و3 عالم وزن مفتوح، ثم رشح من قبل الكابتن أحمد خليفة، المدير الفني للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة العالم في عام 202،  وبها حصل على المركز الثاني عالميا.

كما حصل بطل السومو إبراهيم عبد اللطيف على عدد من التكريمات من معظم الرؤساء المصريين، وأبرزهم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإضافة إلى ذلك كرمت من عدد من زعماء العالم كرئيس الدول الياباني ورئيس دولة المجر.

بطل السومو المصري ابراهيم عبد اللطيف للمنتخب القومي لرياضة السومو دورة الألعاب الغير أولومبية لبطولة العالمية للسومو الولايات المتحدة الامريكية شهر يوليو القادم مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري

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