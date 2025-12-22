قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الفيوم يشيد بجهود صناع الخير في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم  قافلة حملة «صناع الدفا» والتي تشمل توزيع 3000 بطانية كمرحلة أولى، على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد «الأنصاري» خلال تفقده قافلة حملة «صناع الدفا» للأسر الأولى بالرعاية، أن الحملة لها دور كبير في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء، لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بجميع المساعدات إلى مستحقيها، بمختلف قرى ومراكز الفيوم، خاصة الأهالي الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، في إطار التكافل المجتمعي.

وشدد محافظ الفيوم، على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، لتقدم حملة «صناع الدفا» خدماتها على الوجه الأكمل وتحقق مستهدفاتها المرجوة.

جدير بالذكر أن حملة «صناع الدفا»، تستهدف توزيع عدد 100 ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، منها عدد 6000 بطانية لأهالي قرى ومراكز الفيوم على مرحلتين، بواقع عدد 3000 بطانية ضمن المرحلة الأولى، ومثلها بالمرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

كما يشمل توزيع بطاطين المرحلة الأولى عدد 21 قرية ومنطقة بشتى مراكز وقرى الفيوم، ففي مركز إطسا يتم استهداف قرى قصر الباسل، والوابور، ومنشأة محمد فهمي، ودفنو، وتطون، وفي مركز ومدينة أبشواي قرى: شكشوك، وسنرو القبلية، وأبو جنشو، والحرجاوية، وإحدى المناطق الشعبية بمدينة أبشواي، وفي مركز طامية قرى: عفيفي، ونجيب الشرقي، والمقاتلة، وفي مركز سنورس قرى: منشاة طنطاوي، والسيليين، والحبون، وفي مركز يوسف الصديق قرى: الشيمي، وقصر الجبالي، والخلطة، وفي مركز الفيوم قرية الصعيدي، ومنطقة الصوفي بالمدينة.

