حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن إيقاف أعمال ترميم بشارع طه حسين التابع لحى شمال المدينة، دون الحصول على ترخيص وكذلك إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بسور منور بشارع التربية والتعليم، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة كفر المنصورة، وتم التحفظ على المعدات، كما تم رفع إشغال طريق مخالف للقانون بشارع متفرع من شارع ٦ اكتوبر بحي غرب المدينة.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، بإيقاف حالة تعدي بالبناء المخالف للقانون داخل الكتلة السكنية على ترعة النسوان التابعة لقرية ماقوسة، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف للقانون على أرض زراعية بقرية عقيلة سعد، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل ٣ حالات تعدي في المهد على أراضي أملاك دولة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

