الأعلى للجامعات: استمرار الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج

في ضوء الزيارة التي قام بها فريق لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات للجامعة بتاريخ ٢ يونيه ٢٠٢٢م، اتخذت اليوم اللجنة خلال انعقاد جلستها بمدينة العلمين قرارها برفع توصية للمجلس الأعلى للجامعات باستمرار الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج.

وأشار الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة بأن اللجنة التي زارت كلية الصيدلة الأسبوع الماضي قامت بمراجعة وتقييم القدرة المؤسسية وتشمل الموارد المادية والبشرية داخل الكلية ومدي توافقها مع تقديم خدمة تعليمية ذات فاعلية وجودة عالية، الي جانب تفقدها لعدد من قاعات المحاضرات والمعامل وفحص تجهيزات المبني الجديد.

وقال عبدالخالق إن الزيارة جاءت فى ضوء توجيهات معالى الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة كإحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة للتحقق من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التى تسمح باستمرار قبول طلاب بها.

وفي هذا الصدد توجه رئيس الجامعة بالشكر لكل من معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف علي وزارة الصحة والدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع الدراسات الصيدلية، كما توجه بالشكر الي أعضاء اللجنة.

والتي ضمت كلاً من الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة بجامعة المنيا، الدكتور محروس عثمان عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط السابق، الدكتور أشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي ، وكذلك كل الشكر لمنسوبي كلية الصيدلة بالجامعة وقياداتها الاكاديمية والإدارية.