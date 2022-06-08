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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصدار أبريل.. الدستورية العليا تهدي نقابة المحامين 5 نسخ من مجلتها

نص الخطاب
نص الخطاب

أهدى المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، النقابة العامة للمحامين، برئاسة  مجدي سخى القائم بأعمال النقيب، خمس نسخ من مجلة «الدستورية» عدد إبريل 2022، والتي تصدرها المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في خطاب نائب رئيس المحكمة، رئيس تحرير المجلة، الوارد إلى مجدي سخى القائم بأعمال النقيب.. وجاء نصه كالتالي:

السيد الأستاذ/ مجدي سخى 
                      وكيل نقابة المحامين ـ القائم بأعمال نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد...
يسعد المحكمة الدستورية العليا أن تهدي لنقابتكم، ولشخصكم الكريم عدد (5) نسخ من مجلة «الدستورية» عدد إبريل 2022، والتي تصدرها المحكمة الدستورية العليا.
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن صادق دعواتنا لنقابتكم الرفيعة بالتوفق والسداد، ولشخصكم الجليل بموفور الصحة والسعادة وأطراد النجاح والتوفيق.

وتفضلوا بقبول أسمى تحياتي عظيم احترامي

                                                      نائب رئيس 
                                                   المحكمة الدستورية العليا
                                                          المستشار.د/ عبدالعزيز سالمان
                                                          رئيس تحرير المجلة

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