من سيارتها.. شاهد مايان السيد عبر إنستجرام في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت مايان السيد في الصورة من سيارتها، بمكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022، وقدمت دور آية ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جسد شخصيته في العمل الفنان ياسر جلال.



وقام النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.