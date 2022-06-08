وزير الرياضة يبحث ترتيبات تنظيم بطولة عالمية في العاصمة الإدارية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، اسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية "ستريت وورك أوت"، ونائبه بليغ أبو عايد؛ لمناقشة عدد من الملفات.

عرض الاجتماع الاستعدادات المتعلقة ببطولة الجمهورية المؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة 2-3 يوليو المقبل بمشاركة 300 لاعب ولاعبة ضمن الاحتفالات بثورة 30 يونيو، وكذا الترتيبات المتعلقة بتنظيم بطولة عالمية في العاصمة الإدارية Elfit، والتي من المتوقع بعد نجاح بطولة العام الماضي أن يرتفع عدد المشاركين بها ليصل إلى 800 لاعب ولاعبة، يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم.

واتفق الوزير مع اتحاد "رياضات الشارع واللياقة" على دراسة تنفيذ مهرجان اللياقة التنافسية "إيجي فيت"، تتضمن تمارين ومنافسات شيقة تجذب اهتمام الأطفال والشباب داخل الأندية ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية ضمن توجيهات السيد الرئيس بنشر ثقافة الممارسة الرياضية.

كما تم الكشف عن قيام اتحاد "ستريت وورك أوت" بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية بتنظيم أكبر بطولة للرياضة المدرسية بمشاركة 1000 طالب على مستوى الجمهورية ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فضلاً عن تنفيذ بطولة الجامعات للياقة التنافسية في ديسمبر المقبل، وبطولة أخرى لرياضات الشارع بالتنسيق مع اتحاد الجامعات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية المشروعات والأنشطة الرياضية التي يقدمها اتحاد "رياضات الشارع واللياقة" على مستوى جميع المحافظات، ومساندة الوزارة للاتحاد في تنفيذ رؤيته نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والعمل على تحسين اللياقة البدنية للنشء والشباب، وذلك تماشياً مع رؤية واستراتيجة الوزارة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بعقد لقاء يجمع مسئولي الاتحاد مع اللجنة العلمية بالوزارة؛ لعرض كل ما تم طرحه بالاجتماع، والاتفاق على آليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالأنشطة الرياضية المتنوعة التي يقوم الاتحاد بتنفيذها على مستوى جميع المحافظات.

من جانبه، قدم إسلام قرطام رئيس اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل ومساندته الدائمة للاتحاد، مشيراً إلى سعى الاتحاد إلى حق الجميع في الانتفاع بالتربية البدنية، والأنشطة الرياضية، والتشجيع على ممارسة الرياضة في البيت والشارع والنادى ومركز الشباب وفى أي مكان.

لفت إلى نجاح الاتحاد في بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين، وتنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية، مشيراً أن مصر ستشارك ببعثة كبيرة في بطولة العالم في أغسطس المقبل ولأول مرة تشارك "فتاة مصرية" ضمن البعثة، بالإضافة الي مشاركة الحكم الدولى "مصعب سرحان" بالبطولة.