موسكو: حظر النفط الروسي يفضح نفاق الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة كشفت عن “نفاقها” بإعلانها حظرًا على النفط الروسي، مع الاستمرار في شرائه بكميات كبيرة.

وزعمت واشنطن أنها تحركت لتقييد جميع واردات النفط الخام الروسي وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والفحم في أوائل مارس كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت بأن “النفط الروسي لن يتم قبوله في الموانئ الأمريكية”. لكن فولودين أشار، اليوم الأربعاء، إلى أن البيان لم يكن مدعومًا بالأفعال.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن “شحنات النفط من روسيا تضاعفت تقريبًا في مارس مقارنة بشهر فبراير، من 2325 إلى 4218 مليون برميل على التوالي، كما كتب رئيس البرلمان عبر “تليجرام”.

وأضاف أنه على الرغم من الحظر المعلن، “فقد صعدت بلادنا من المركز التاسع إلى المركز السادس في ترتيب أكبر موردي النفط للولايات المتحدة”.

وقال فولودين إن حقيقة أن واشنطن كانت تضغط في الوقت نفسه على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن النفط الروسي، ونجحت في ذلك، “علامة واضحة على ازدواجية المعايير”.

وكتب: “دعوا الآن السياسيين والبيروقراطيين الأوروبيين يشرحون ذلك لمواطنيهم، لماذا يجب أن يتحملوا ارتفاع أسعار بايدن”.

كان هذا التعليق في إشارة إلى محاولات جو بايدن لربط التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الغاز والغذاء بالهجوم الروسي في أوكرانيا، واصفا إياها بـ “ارتفاع أسعار بوتين”.

وبعد أسابيع من النقاش، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو في أواخر مايو، والتي تضمنت من بين أمور أخرى حظرًا على النفط الروسي.

وقررت الكتلة وقف 75٪ من الواردات على الفور.

ومع ذلك، تم منح المجر والعديد من الدول الأخرى تنازلاً بسبب عدم قدرة اقتصاداتها على التعامل مع الإمدادات الروسية.