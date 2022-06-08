أروى جودة تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تألقت الفنانة أروى جودة في أحدث ظهور لها بصور من مهرجان كان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أروى بجلسة تصوير أنيقة باللون الأبيض والأسود، بفستان وان شولدر لاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن تصوير مسلسل "حرب نفسية" توقف بسبب انشغالها بتصوير "بابلو" الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه وطرحه قريبا.

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.

وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، وقالت أروى جودة في تصريحاتها لصدى البلد إنها مكون من 15حلقة.