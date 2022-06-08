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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلو امتحانات الثانوية الأزهرية علمي والإعدادية بعوث من العيوب الفنية ولا شكاوى

صدى البلد

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية وطلاب الشهادة الإعدادية (بعوث)، وشعبة العلوم الإسلامية اليوم الأربعاء؛ الامتحان في مادتي القرآن الكريم والنحو، وسط حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وتفقد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتفقد لجنة معهد فؤاد خميس بالعاشر -بنين وفتيات- بمنطقة الشرقية الأزهرية، كما قام فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بتفقد لجنة معهد بني سويف -بنين وفتيات- بمنطقة بني سويف الأزهرية، فيما تفقد مديري العموم بقطاع المعاهد بالمرور على بعض اللجان المناطق الأزهرية المنتشرة بمحافظات الجمهورية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية تقارير فنية من واضعي الامتحان تفيد بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، كما أنها جاءت متدرجة من السهولة، إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وفي نهاية اليوم، حرص قطاع المعاهد على توجيه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين، لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة والإجراءات الاحترازية، مما يؤكد انتماءهم للوطن و للأزهر الشريف، وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا ويوفقهم ويسدد خطاهم.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وكان وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني،  قد أعلن عن تخصيص غرفة عمليات برئاسته للتواصل المباشر مع المسؤولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب، لتلقي الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.

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