إضافة 4 لغات جديدة لمنصة الفيفا بلس

أصبحت «منصة الفيفا بلس » المنصة الرقمية ذات المستوى العالمي التي تربط عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشكل أعمق باللعبة التي يحبونها- في متناول المشجعين العالميين أكثر من أي وقت مضى مع إضافة أربع لغات لتجربة المستخدم.

اعتبارًا من الأن، تم إضافة اللغة اليابانية والكورية والإيطالية والبهاسا عبر النظام الأساسي وعرض المحتوى بالكامل، مما يحسن إمكانية الوصول لأكثر من 465 مليون متحدث في جميع أنحاء العالم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة على المنصة إلى تسعة لغات، بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية، بينما تتوفر أيضًا خيارات ترجمة إضافية في محتوى محدد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر محور أو ميزة جديدة للجماهير التي تتحدث باللغة الكورية واليابانية والبهاسا والتي - بالإضافة إلى المحتوى العادي - تتميز بمحتوى وأخبار قصيرة خاصة بالمنطقة، مما يضمن شعور عشاق كرة القدم بالارتباط والتواصل والقدرة على استكشاف اللعبة العالمية.

وقالت شارلوت بور مديرة استراتيجية الفيفا وتطوير الشركات ولعبة الفيفا بلس عند حديثها عن الإعلان: "تهدف لعبة الفيفا بلس إلى جعل كرة القدم عالمية وشاملة حقًا، وتمنح المشجعين في جميع أنحاء العالم أداة للتفاعل مع اللعبة بطرق جديدة. إن تقديم تلك اللغات الأربعة الجديدة هو الخطوة التالية في رؤيتنا لتحقيق ذلك، ونحن متحمسون للغاية لتقديم المنصة للحصول على مزيد من المعجبين على مستوى العالم ".

وتمثل المنصة- التي تم إطلاقها في أبريل- لحظة مهمة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم . توفر لعبة الفيفا بلس وصولاً مجانيًا إلى 40.000 بث مباشر لمباراة كرة قدم كل عام من كل ركن من أركان العالم، كما توفر الفيفا بلس أرشيفًا لجميع مباريات كأس العالم للرجال والسيدات التي تم تسجيلها على الإطلاق وقائمة بالأفلام الوثائقية الكاملة والمسلسلات الوثائقية والبرامج الحوارية.