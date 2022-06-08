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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محلية النواب تناقش تأخر قرار إنشاء مركز ثقافي متطور بمدينة عامر الجديدة

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بشأن إنشاء مكاتب بريد متطورة بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

وقال بهاء طوسون، ممثل الهيئة القومية للبريد: "عملنا معاينة على الأرض بالفعل، والمنطقة تحتاج مكاتب بريد، وممكن يتم عمل منافذ بريد لخدمة كبار السن وأصحاب المعاشات للتيسير عليهم"، مشيراً إلى أن هناك 7 مكاتب بريد فى بولاق الدكرور يتم تقديم خدمات فيها بشكل لائق، والأرض تابعة للإصلاح الزراعي سننسق معهم لتسعير الأرض".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تأخر إصدار قرار تخصيص إنشاء مركز ثقافي متطور بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة ببولاق الدكرور، علماً بأنه تم الموافقة على التخصيص منذ عامين من قبل محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة رفع كفاءة المكتبة الثقافية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

وأكد ممثل وزارة الثقافة موافقة الوزارة على إنشاء مركز ثقافي متطور وأن الوزارة تنتظر صدور قرار التخصيص من مجلس الوزراء.

و لفتت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على ضرورة الإسراع فى إنشاء مكاتب البريد وإجراءات تخصيص الأرض لإنشاء مركز ثقافي متطور لخدمة المواطنين في دائرة بولاق الدكرور.

وهاجم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،  عدم حصول محافظة الجيزة على أى تمويل للنظافة فى حين أن محافظة القاهرة حصلت على 6.1 مليار جنيه للنظافة.

و لفت  منصور، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة القمامة بمحافظة الجيزة، بحضور  اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه فيما يخص المطابق" البلاعات"، قد تم الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم منه منذ 3 سنوات، وتم تركيب 50 ألف غطاء للمطابق بمحافظة الجيزة، مطالباً بتعميم تجربة العمرانية والجيزة على كل محافظات مصر .

محافظة القاهرة محافظ الجيزة وزارة الثقافة مجلس الوزراء مجلس النواب

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