بأقل التكاليف.. طريقة عمل رموش الست

إذا كنت من محبي الحلويات الخفيفة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل رموش الست.

المكونات

كوبان دقيق

فانيليا

ربع كوب من السكر بودرة

ربـع كوب من السميد

ملعقه صغيره من الليمون

كوب ماء

ثلاث ارباع كوب زبده

ربـع كوب جوز هند

فسدق مجروش للتزيين

بيضة واحده

ملعقة صغيرة من البايكنج بودر

كوب ونصـف من سكر مطحون

طريقة عمل رموش الست مثل المحلات

احضري إناء العجان الكهربائي

ضعي فيه كميه الزبده

اضيفي السكر البودر و اعجني أضيفي البيضة ثم ضيفي الفانيليا

امزجي جيدًا قومي بخلط البيكنج باودر مع الدقيق

ضيفى السميد و اخلطي جيدا مره اخرى

اضيفي مزيج الدقيق إلى وعاء العجانة و أخلطي المكونات جيدا

قومى بتشكيل العجينه المتكونه حتى تصبح على شكل رموش او عين

ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقه ثم نسقيها بالشربات

زينيها بالفستق المجروش وضعيها فى أطباق التقديم

وبذلك تصبح طريقة عمل حلويات رموش الست جاهزه وبالهناء والشفاء