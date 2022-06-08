خروج والد شاكيرا من المستشفى وعودته للمنزل

نشرت المطربة العالمية شاكيرا، مقطع فيديو قصير لها -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- ظهرت فيها مع والدها، معلنة خروجه من المستشفى، وعودته معها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من دخول والد شاكيرا، للمستشفى، ظن بعدها البعض أن شاكيرا تعرضت لوعكة صحية بسبب انفصالها عن اللاعب جيرارد بيكيه، بعدما شوهدت وهي تتجه للمستشفى، لكنها أوضحت فيما بعد أن والدها الذي مر بوعكة صحية.

آخر صورة للمطربة شاكيرا وبيكيه قبل الانفصال

تصدرت المطربة العالمية شاكيرا مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تأكيد خبر انفصالها عن اللاعب الأسباني جيرارد بيكيه، مؤخرًا.

وكان أخر صورة جمعت بين شاكيرا وبيكيه، قبل انفصالهما، في عيد الحب الماضي، والتي نشرتها الأولى عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، بتاريخ 15 فبراير 2022.

انفصال شاكيرا وبيكيه رسميا

أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بيانا مقتضبا أعلنت خلاله انفصالها بشكل رسمي عن نجم دفاعات فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

وجاء بيان شاكيرا على النحو التالي: “يشرفنا أن نؤكد أننا نفترق ..من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم أولوياتنا القصوى نطلب احترام الخصوصية شكرا لتفهمك”.

وذكر برنامج ”Suelta La Sopa“ التلفزيوني بشكل حصرى أن شوهد الثنائى شاكيرا وبيكيه وهما فى سيارة يقودها بيكيه ويبدو علامات الحزن على شاكيرا بعد كثير من الأقاويل التى ترددت عن خيانته لها.

كما كشف البرنامج عن صورة أخرى وهو يقوم بيكيه طلب شاكيرا بالسماح له بالدخول المنزل وهو ما يعنى عدم امتلاكه مفتاحا للمنزل الذى يعيش فيه معها.

شاكيرا وبيكيه

جاء ذلك بعدما تداولت عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بأنباء عن انفصال شاكيرا وبيكيه، اثر اكتشاف المغنية الشهيرة خيانته لها مع فتاة شابة.

تواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

واستندت الهيئة القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد وجدوا أنها أقيمت في إسبانيا لفترة طويلة تعدت الـ 150 خلال عام ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك.

شددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها.

وتابعت شاكيرا أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.