وزير الرياضة يشهد توقيع الإصدار الثاني من كتاب الإمارات ومصر

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء بالمركز الأوليمبى بالمعادي، حفل توقيع أول نسخة من الإصدار الثاني من كتاب "الإمارات ومصر" للكاتب محمد الجوكر، وبحضور سعادة صالح السعدي نائب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عرض أبرز ما يتضمنه الكتاب من مواد موثقة للعلاقة الكروية المصرية الإماراتية، واستضافة مصر للمعسكرات التدريبية للفرق الإماراتية، وتعلم مجموعة من أبناء الإمارات بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط الجانبين المصرى الإماراتى.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة فى حفل توقيع إرث رياضى يعبر عن قوة الرياضة فى التلاحم والترابط من خلال دلالات عديدة توضح العلاقة التاريخية بين الشقيقين "مصر والإمارات"، والتعبير عن الرياضة كقوى ناعمة فى إثراء المحبة بين البلدين.

أوضح الدكتور أشرف صبحى إلى الترابط المصرى الإماراتى، والعلاقة القوية بين القيادة السياسية للبلدين، والتي تتصف بأنها علاقة ممتدة ذات طبيعة خاصة تغلفها المودة والصداقة والمحبة والتعاون فى مختلف القطاعات.

كشف الوزير أنه سيتم توزيع مجموعة من إصدار كتاب "الإمارات ومصر" على مجموعة من المؤسسات الرياضية فى إطار الحفاظ على امتداد العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.

من جانبه، لفت سعادة "صالح السعدى" نائب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إلى أن كتاب "الإمارات ومصر" يعبر عن العلاقة الوثيقة بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات ومنها الرياضية، مبيناً أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً لدعم الرياضة، فتولى حكومة الإمارات أهمية كبيرة للجانب الرياضى للإسهام فى تبادل الثقافات بين الشعوب.

أضاف :"هناك شراكات وتوأمة بين مصر والإمارات على المستوى الرياضي من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الأحداث الرياضية فى البلدين، وكان منها استضافة الإمارات للسوبر المصرى لكرة القدم، واستضافة مصر للسوبر الإماراتى"، لافتاً إلى العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين مصر والإمارات.

فيما أوضح الكاتب الصحفى الإماراتي محمد الجوكر أمين عام جميعة الإعلام الرياضى، مؤلف الإصدار، أن الكتاب يوثق مسيرة العلاقة الإماراتية المصرية على مدار خمسين عاماً، وكرد للجميل لأبناء مصر، ودورهم على صعيد دعم الرياضة الإماراتية وكافة منتخبات دول الخليج، موجهاً الشكر والتقدير إلى المؤسسات الإعلامية والرياضية بمصر والإمارات على دعمهم لهذا العمل التوثيقي.

قدم الحفل الكاتب الصحفى أيمن بدرة الناقد الرياضي الكبير ، وحضره من وزارة الشباب والرياضة، كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، واللواء محمد نور مساعد الوزير، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، والإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، ولفيف من السادة الإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين.