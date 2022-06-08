حملة إشغالات مكبرة على المقاهي والمحال المخالفة في بولاق الدكرور .. شاهد

شن حي بولاق الدكرور، التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة عبدالله نور، رئيس الحي، وشوقي محمد شوقي نائب رئيس الحي حملة اشغالات مكبرة لعودة الانضباط داخل الشارع، وفرض هيبة القانون.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل حملات إشغالات ونظافة على مدار اليوم وفرض هيبة القانون، والعمل على انضباط الشارع الجيزاوي.

تحركت الحملة في شوارع زنين وناهيا و العشرين لتحقيق الانظباط، ورفع اشغالات المقاهي والمحال المخالفة من نهر الطريق، لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية و تطبيق القانون.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٠٠ كرسي، ٢ تروسيكل بدون لوحات، و٧ ثلاجات، و2 ترولي لعرض المخبوزات.

وتمت الحملة تحت قيادة نائبي رئيس حي بولاق الدكرور، شوقي محمد و توفيق جمال و محمد نيازي، وتم ايداع المضبوطات مخازن الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية .



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