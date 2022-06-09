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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إجتماع مجلس إدارة صندوق الإستثمار، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين منهم في إطار اللوائح المنظمة لذلك. 

ووجّه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات والسرعة في إنهاء الإجراءات للمشروعات الإستثمارية الجادة، وسحب الأراضي المخصصة لبعض المشروعات غير الجادة.

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 كما تم الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على بعض المشروعات المتعثرة بشرط تقديم برنامج زمني للتنفيذ والإلتزام به، وتطبيق نسبة ١٠ ٪ من إجمالي أعمال المشروعات الخدمية للخدمة المجتمعية لدعم الحالات المرضية والمستحقة والأكثر إحتياجًا.

 

 

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