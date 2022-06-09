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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عبدالكريم: دعم الصناعة بشكل متكامل لم يكن موجودا من قبل.. فيديو

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة إن فكرة دعم الصناعة بشكل متكامل لم تكن موجودة على مدي عقود ماضية، وحاليا هناك دعم لتعميق التصنيع المحلي بشكل كبير جدا على مستوي القيادة السياسية وعلى وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف "عبد الكريم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن وزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير على تعميق التصنيع المحلي بمعني دخولنا في مراحل اعلي من الإنتاج.

وتابع رئيس مركز تحديث الصناعة أن هناك عجز كبير في الميزان التجاري بمعني أن الواردات أكثر من الصادرات وتم العمل على هذا الملف وتم تنشيط الصادرات بشكل أكبر من السابق.

https://fb.watch/dwUzoJdNNp/

وزارة التجارة والصناعة الصادرات القيادة السياسية التجارة والصناعة مركز تحديث الصناعة وزارة التجارة دعم الصناعة محمد عبد الكريم

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