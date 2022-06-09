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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة زيت زيتون يوميا

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، فوائد ملعقة زيت زيتون يوميا..


 

فوائد ملعقة زيت زيتون يوميا..

1-خفض ضغط الدم وبالتالى المحافظة على القلب من النوبات

2-يساعد على حماية الخلايا من المواد المسرطنة لاحتوائه على مضادات اكسده قوية

3-خفض الدهون الثلاثية لذلك ضرورى جدا لمرضى السكر

4-يمنع تكوين حصوا المرارة

5-يساعد على التخلص من الامساك

6-على الريق للتخلص من قرحة المعدة

7-يقاوم انتشار الفيروسات فى الكبد

8-خفض الكولسترول

9-تقليل الشهية ويقاوم السمنة

10- يوصف للحوامل لتحسين وظائف المخ للجنين وزيادة الذكاء

11-ضرور لمرضى البواسير كملين

12-دهان على الاماكن المؤلمة

13-يرفع هرمون الذكورة للرجال ويزيد القدرة لاحتوائه على اوميجا 3

14-يساعد على التشافى من التهابات الحلق

15-زيت الزيتون مع الثوم مع الليمون لتنشيط الكبد

16-ضرورى لنمو الشعر

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