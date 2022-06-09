ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة زيت زيتون يوميا

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، فوائد ملعقة زيت زيتون يوميا..
فوائد ملعقة زيت زيتون يوميا..
1-خفض ضغط الدم وبالتالى المحافظة على القلب من النوبات
2-يساعد على حماية الخلايا من المواد المسرطنة لاحتوائه على مضادات اكسده قوية
3-خفض الدهون الثلاثية لذلك ضرورى جدا لمرضى السكر
4-يمنع تكوين حصوا المرارة
5-يساعد على التخلص من الامساك
6-على الريق للتخلص من قرحة المعدة
7-يقاوم انتشار الفيروسات فى الكبد
8-خفض الكولسترول
9-تقليل الشهية ويقاوم السمنة
10- يوصف للحوامل لتحسين وظائف المخ للجنين وزيادة الذكاء
11-ضرور لمرضى البواسير كملين
12-دهان على الاماكن المؤلمة
13-يرفع هرمون الذكورة للرجال ويزيد القدرة لاحتوائه على اوميجا 3
14-يساعد على التشافى من التهابات الحلق
15-زيت الزيتون مع الثوم مع الليمون لتنشيط الكبد
16-ضرورى لنمو الشعر