بقناع وجه لامع.. كيم كارداشيان تتألق بإطلالة غريبة عبر انستجرام

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت كيم كارداشيان في الفيديو، مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة باللون الأسود اللامع، مع قناع وجه يحجب وجهها باللون الأسود اللامع.

وعلقت كيم كارداشيان علي الفيديو كاتبة: “يوم أخر في المكتب”.

وعلقت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، علي إطلالة كيم كارداشيان في الفيديو بأشكال القلوب باللون الأسود.

وأحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

وتمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال إنستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.