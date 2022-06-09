تصدر التريند| بدء عرض مسلسل الثمانية اليوم

تصدر مسلسل “الثمانية” لـ آسر ياسين، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل عرضه اليوم الخميس على منصة شاهد.

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيما بعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "شاهد"، الإعلان الترويجي للمسلسل، وجاءت خلال الإعلان جملة التشويق: عايشين برا حدود خيالك، ومتحكمين بحاجات وناس كتير، أنت جاهز للانتقام.

مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد، بجانب نخبة من النجوم العرب. ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.