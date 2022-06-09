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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: مد فترة سداد المصاريف الإدارية لوظيفة مراقب أمن حتى 30 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مد فترة سداد المصاريف الإدارية للمتقدمين لوظيفة مراقب امن.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يمكن التعرف على نتيجة المقبولين لتلك الوظيفة من خلال موقع الشركة الالكتروني https://www.scww.com.eg بالبحث بالرقم القومى.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية انه تقدم لشغل هذه الوظيفة 10691 متقدم على الموقع الالكترونى للشركة وانه تم فحص اوراق المتقدمين وتم اعلان المنطبق عليهم الشروط والغير منطبق عليهم الشروط وانه تم فتح باب التظلمات فى وقتاً سابق وتقدم بالتظلم 426 متقدم وتم قبول تظلمات 135 متقدم.

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واشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه لم يتم تحصيل اى مصروفات ادارة من المتقدمين لهذه الوظيفة من قبل وانه على المتقدمين لوظيفة مراقب امن والمطابقين للشروط تسديد مبلغ مائة جنيهاً مصاريف ادارية على اى حساب من حسابات الشركة المعلنة.

ورفع اصل إيصال التوريد على الموقع الالكترونى للشركة فى الفترة من 26 يونيه الجارى حتى 30 من نفس الشهر وانه فى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم استبعاد المتقدم من الاختبارات لتعذر سداد نفقات الاختبارات.

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