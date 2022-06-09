بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي.. جامعة طنطا تنظم المنتدى البيئي الدولي الخامس يوليو القادم

تنظم جامعة طنطا المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان "بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية" وذلك فى الفترة من 18 وحتى 21 من شهر يوليو القادم بفندق جراند اوتيل ببور سعيد، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى فى نسخته الخامسة يأتى انطلاقاً من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتزامها بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بما يتسق مع المعايير العالمية للحفاظ على البيئة.

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لمواجهة مشكلات البيئة والعمل على وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ويحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

أشار رئيس المنتدى الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المنتدى يتضمن 15 محوراً وهى: التغييرات المناخية، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، المخاطر البيئية والصحة، البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات، البيئة الذكية، النانوتكنولوجي والبيئة،الطاقة تحديات وحلول،الطب التكميلي والطب البديل، إعادة التدوير، التربية البيئية في العصر الرقمي،الرياضة وتحديات البيئة، التشريعات والقوانين البيئية، الاقتصاد الاخضر،التحول الرقمي لخدمة صحة الفم، واستراتيجيات التعليم الهجين في العلوم النوعية.

أضاف أن اللجنة العليا للمنتدى تضم نواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، الدكتور محمد حسين، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور طارق فوده، الأستاذ بكلية الزراعة، الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية بجامعة طنطا، الدكتور أحمد شكل نائب رئيس المنتدى، الدكتور الرفاعى قناوى سكرتير عام المنتدى، الدكتور يوسف النجار، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور نبيل الشيخ، رئيس اللجنة المنظمة، وعضوية كل من الدكتورة نانسي الحفناوى، الدكتور محمد مأمون، الدكتور هشام الابياري، الدكتور مدحت ابراهيم، الدكتورة ام ابراهيم الساعى، الدكتورة سحر الحجار، الدكتور هاله الصبى، الدكتور أيمن بكري، الدكتور ياسر بيومي، الدكتور إبراهيم سلكها، الدكتور اكرم نمير، الدكتورة نهال صلاح الدين، الدكتور محمد الشبينى، والدكتور عادل هلال.