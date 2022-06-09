عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة النقض تختتم ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

محكمة النقض تختتم
محكمة النقض تختتم ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

اختتمت محكمة النقض اليوم ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي استمرت فعالياتها علي مدار ثلاثة أيام والتي افتتحتها السفيرة / نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والقاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والسفير / كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية والسفير / رامون خيل كاساريس – سفير مملكة اسبانيا في جمهورية مصر العربية .

 وبحضور المستشار/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام  وبحضور  نواب رئيس محكمة النقض المستشارون / أشرف سمير , د/عادل ماجد, د/ أحمد أبو العينين , أشرف المصري وقضاة المكتب الفني والنيابة العامة لدي محكمة النقض وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاشية لصقل خبرات القضاة في هذه المجالات وذلك بالتدريب على احكام القانون 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر واحكام القانون 82 لسنه 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. 


وفى الختام أشاد القضاة المشاركون بورشة العمل وأكدوا على ضرورة زيادة الوعى بشأن أهمية تبنى نهج يركز على الضحايا عند التعامل مع حالات الاتجار في البشر بالاضافة الى أهمية الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية في غالبية القضايا الاجرامية التي تم عرضها.

الاتحاد الأوروبي محكمة النقض النيابة العامة جمهورية مصر العربية رئيس محكمة النقض مكافحة الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

غير مضرب عن الطعام.. الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات زنزانة علاء عبد الفتاح

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

ترشيحاتنا

أبو جبل وأفشة أساسيان.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

بوتين: أي دولة لا تضمن سيادتها فهي مستعمرة.. ويستحيل عزل روسيا

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

النشرة الدينية| 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي.. وأسماء الفائزين بمسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ