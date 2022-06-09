بإطلالة رياضية.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ميرنا بإطلالة رياضية، ودعمت إطلالتها بلوك ميك أب يبرز جمالها وأناقتها.

وتحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل دايما عامر في رمضان الماضي.

وقالت ميرنا: "وافقت على المسلسل منذ البداية فور علمي أنه يناقش قضية التعليم وزاد حبي له بمناقشته قضايا أخرى مثل التنمر".

تابعت: "كنت أقوم بدور فدوى وهي مدرسة موسيقى وتعلمت العزف على احدى الآلات وأحببتها للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في التعلم بالإجازة على البيانو".