عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: هناك نهضة دينية كبيرة لم نشهدها من قبل فى مصر

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك نهضة دينية كبيرة لم تتحقق إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تلك النهضة الكبيرة تمثلت فى افتتاح مساجد جديدة واصبحت المساجد نشاط ترفيهي خاصة بعد إدخال مسرح عرائس للأطفال.

نهضة دينية كبيرة

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه النهضة الكبيرة اخرست المتسلفين، خاصة فى ظل الافتتاحات الكبيرة للمساجد حتى وصلت إلى ١٠ آلاف مسجدا، هؤلاء المتسلفة الذين كانوا يهاجمون وزير الأوقاف اصيبوا بالخرس نتيجة الانجازات الحقيقية على أرض الواقع".


مصر لها مكانة عظيمة في القارة الأفريقية

على هامش فعاليات الدورة العلمية لأئمة وواعظات بوركينا فاسو، نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية رحلة نيلية مساء الأربعاء 1 يونيه 2022 لأئمة وواعظات بوركينا فاسو، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و كل من : محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور  محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب.
وقد أشاد المشاركون خلال الجولة بنهر النيل الخالد وما يمثله هذا النهر من إلهام وحياة لمصر والمصريين وما يمثله من دليل واضح على عظمة وسماحة  مصر، التي ذكرت في كتاب الله (عز وجل) في أكثر من موضع.
وفي ختام الجولة قدَّم المشاركون في الدورة شكرهم للدولة المصرية، حيث قال الشيخ كومبوري داوودا صالح: "باسمي وباسم جميع الدعاة والواعظات من دولة بوركينا فاسو المشاركين في هذه الدورة المباركة التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقه في مهامه"، كما أعربوا عن بالغ الشكر والعرفان لوزارة الأوقاف المصريةعلى هذه البرامج الدعوية والتثقيفية التي درسوها في أكاديمية الأوقاف الدولية، كما أعربوا عن بالغ سعادتهم وعرفانهم بما قدمته لهم وزارة الأوقاف من جهود عظيمة خلال فترة التدريب، وأنهم سيحملون ما تعلموه في هذه الأكاديمية إلى إخوانهم من الأئمة والواعظات في بوركينا فاسو وسيذكرونها للأجيال، حيث تلقوا الكثير من الثقافة وتزودوا بالكثير من المعارف، مؤكدين أن مصر لها مكانة عظيمة في القارة الأفريقية والعالم أجمع ، وأنها ستظل بفضل الله (عز وجل) حاملة لواء الوسطية والسماحة وفهم صحيح الدين ونشره في العالم أجمع، داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية نهضة دينية الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مساجد جديدة لعلهم يفقهون المتسلفين وزير الاوقاف مسرح عرائس للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر ينهي الشوط الأول متأخراً أمام أثيوبيا بهدفين

شوط أول كارثي.. تعليق غاضب من شوبير على مباراة مصر وإثيوبيا

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

ترشيحاتنا

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية ورام الله

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

توافد الأطفال على الجامع الأزهر.. ورواق الطفل يستقبلهم بالحلوى

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

نتيجة الحر الشديد.. احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم

مسئول غربي: مقتل 20 ألف جندي روسي في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ