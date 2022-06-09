مسئول غربي: مقتل 20 ألف جندي روسي في أوكرانيا

قال مسئول غربي، اليوم الخميس، إن عدد الجنود الروس الذين قتلوا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا قد يصل إلى 20 ألف جندي.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسئول غربي: "فيما يتعلق بالقتلى الروس، فإن عدد القتلى لدينا يتراوح بين 15000 و 20000 قتيل".

وأكد المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من الصعب توخي الدقة في عدد الضحايا.

ولم يتكهن الغرب حتى الآن بعدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب.

وقال المسئول إن الجانبين "يواجهان نفس التحدي"، مضيفًا: "لقد مضى أكثر من 100 يوم على صراع مرير أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من كلا الجانبين. سيواجهون بالطبع مشاكل معنوية".

وقال: "لكن الأوكرانيين يقاتلون من أجل وطنهم وهم في مواقع دفاعية جيدة إلى حد كبير لذلك لديهم ميزة على الروس في هذا الصدد".